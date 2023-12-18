Главком ВСУ Валерий Залужный решил бороться с коррупцией в рядах украинской армии.
Залужный заявил, что ВСУ и коррупция должны стать несовместимыми понятиями.
Главком ВСУ в интервью украинским СМИ рассказал, что ВСУ должны сосредоточиться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".
Ранее Залужный раскритиковал решение Владимира Зеленского уволить региональных военкомов.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.