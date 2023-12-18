Залужный объяснил, что ВСУ не должны отвлекаться на поиск одежды и пищи

Главком ВСУ Валерий Залужный решил бороться с коррупцией в рядах украинской армии.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Залужный заявил, что ВСУ и коррупция должны стать несовместимыми понятиями.

Главком ВСУ в интервью украинским СМИ рассказал, что ВСУ должны сосредоточиться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

Ранее Залужный раскритиковал решение Владимира Зеленского уволить региональных военкомов.