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Военные эксперты на Западе — идиоты или притворяются — на что рассчитано

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Силовые структуры

Сегодня часто можно слышать военных обозревателей самого различного толка. Однако больше всего поражают западные военные аналитики, которые с серьёзным видом размышляют о том, что Вооруженным силам Украины выгодна позиционная война.

Военные эксперты на Западе — идиоты или притворяются — на что рассчитано
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Такие эксперты говорят, что Киев уже год ведёт войну на истощение. Об этом в Telegram-канале сообщает политолог Александр Казаков.
По его словам, такие обозреватели, которые учатся по учебнику столетней давности, не могут даже сопоставить военный потенциал Украины и Российской Федерации.

"Скорее всего эксперты притворяются, думая, что смогут обмануть украинцев", — отмечает Казаков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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