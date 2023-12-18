Сегодня часто можно слышать военных обозревателей самого различного толка. Однако больше всего поражают западные военные аналитики, которые с серьёзным видом размышляют о том, что Вооруженным силам Украины выгодна позиционная война.
Такие эксперты говорят, что Киев уже год ведёт войну на истощение. Об этом в Telegram-канале сообщает политолог Александр Казаков.
По его словам, такие обозреватели, которые учатся по учебнику столетней давности, не могут даже сопоставить военный потенциал Украины и Российской Федерации.
"Скорее всего эксперты притворяются, думая, что смогут обмануть украинцев", — отмечает Казаков.
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