Министерство обороны РФ сообщило о взятии важного укрепленного опорного пункта ВСУ к северо-западу от Артемовска на переднем фланге Донецкого направления.
В штурме позиций противника приняли участие ивановские десантники, после того как огневые позиции украинских военнослужащих в районе "опорника" подавила артиллерия "Южной" группировки войск.
"Деморализовав противника точными артиллерийскими ударами, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм", — сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что противник сбежал с поля боя, бросив своих убитых и раненных сослуживцев.
"Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщил, что до 90% мобилизованных в ВСУ сейчас либо убиты, либо ранены.
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