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Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска

Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ сообщило о взятии важного укрепленного опорного пункта ВСУ к северо-западу от Артемовска на переднем фланге Донецкого направления.

Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска
Фото: http://redstar.ru

В штурме позиций противника приняли участие ивановские десантники, после того как огневые позиции украинских военнослужащих в районе "опорника" подавила артиллерия "Южной" группировки войск.

"Деморализовав противника точными артиллерийскими ударами, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм", — сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что противник сбежал с поля боя, бросив своих убитых и раненных сослуживцев.

"Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщил, что до 90% мобилизованных в ВСУ сейчас либо убиты, либо ранены.

Самый молодой герой России
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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