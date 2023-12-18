Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска

Министерство обороны РФ сообщило о взятии важного укрепленного опорного пункта ВСУ к северо-западу от Артемовска на переднем фланге Донецкого направления.

Фото: http://redstar.ru

В штурме позиций противника приняли участие ивановские десантники, после того как огневые позиции украинских военнослужащих в районе "опорника" подавила артиллерия "Южной" группировки войск.

"Деморализовав противника точными артиллерийскими ударами, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм", — сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что противник сбежал с поля боя, бросив своих убитых и раненных сослуживцев.

"Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщил, что до 90% мобилизованных в ВСУ сейчас либо убиты, либо ранены.