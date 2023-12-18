Глава Министерства вооружённых сил Германии Борис Писториус завершает историческую миссию Бундесвера.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
А "миссия" ФРГ заключается в том, чтобы разместить войска на границе с Российской Федерацией. По всей вероятности, через Литву пойдут, коммеирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
"По стопам Вермахта, так сказать. А на инструктаже НАТО уже обязывают читать "Майн Камф"?" — пишет журналист.
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