Вооружённые силы РФ не завершат спецоперацию, пока не установят контроль над Одессой и Харьковом. Такое мнение выразил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.
"Так что ничего не закончится, пока их не возьмут под контроль", — подчеркнул американский полковник в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном на YouTube.
Как пояснил Макгрегор, Запад может сколько угодно вмешиваться в украинский конфликт, однако Киев всё равно столкнётся с поражением. Он также добавил, что Норвегия, Испания, Франция, Германия, Греция и Польша не готовы к "великому крестовому походу", чтобы попытаться помочь Украине.
Ранее Макгрегор заявил, что Украина выдохлась. По его мнению, формируются предпосылки для переговорного процесса, однако Запад не хочет этого осознавать.
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