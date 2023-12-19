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Полковник Макгрегор: РФ не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова

0:59
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ не завершат спецоперацию, пока не установят контроль над Одессой и Харьковом. Такое мнение выразил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: РФ не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова
Фото: Вадим Савицкий

Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.

"Так что ничего не закончится, пока их не возьмут под контроль", — подчеркнул американский полковник в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном на YouTube.

Как пояснил Макгрегор, Запад может сколько угодно вмешиваться в украинский конфликт, однако Киев всё равно столкнётся с поражением. Он также добавил, что Норвегия, Испания, Франция, Германия, Греция и Польша не готовы к "великому крестовому походу", чтобы попытаться помочь Украине.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина выдохлась. По его мнению, формируются предпосылки для переговорного процесса, однако Запад не хочет этого осознавать.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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