Полковник Макгрегор: РФ не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ не завершат спецоперацию, пока не установят контроль над Одессой и Харьковом. Такое мнение выразил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.

"Так что ничего не закончится, пока их не возьмут под контроль", — подчеркнул американский полковник в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном на YouTube.

Как пояснил Макгрегор, Запад может сколько угодно вмешиваться в украинский конфликт, однако Киев всё равно столкнётся с поражением. Он также добавил, что Норвегия, Испания, Франция, Германия, Греция и Польша не готовы к "великому крестовому походу", чтобы попытаться помочь Украине.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина выдохлась. По его мнению, формируются предпосылки для переговорного процесса, однако Запад не хочет этого осознавать.