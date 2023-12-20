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Эксперт Трофимов: ВСУ пустили в расход, пришло время Польши, Финляндии и Литвы

Силовые структуры

Украинские политические дрязги, кукловодами из  Брюсселя и Вашингтона и усталость Запада от Киева привели к предсказуемому итогу.

Эксперт Трофимов: ВСУ пустили в расход, пришло время Польши, Финляндии и Литвы
Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Боеготовность Вооруженных сил Украины сильно снижена, перспективы военного конфликта оценивается сейчас весьма негативными для Украины.

Об этом сообщает обозреватель Антон Трофимов.

Но это было ожидаемо, пишет эксперт. Как лишь западные партнёры перестали заваливать Киев оружием и деньгами, ВСУ потеряли возможность сопротивляться. Надежды на то, что киевский режим измотает и ослабит Кремль, кончились. А значит, сейчас начала спешно перевооружаться Варшава, готова принимать военных из ФРГ Литва, начинает строить казармы для контингента США Финляндия.

И пока на поле боя умирают украинцы, североатлантический альянс НАТО уже успеет укрепиться здесь.

Выиграет ли этот новый план, будет зависеть от того, как быстро Москва достигнет целей спецоперации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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