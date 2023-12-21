Глава Карелии Парфенчиков рассказал о размещении ВС РФ на границе с Финляндией

Глава Карелии Артур Парфенчиков на пресс-конференции рассказал о потенциальных угрозах, исходящих со стороны Финляндии, подчеркнув, что на территории его региона будут размещены постоянно дислоцирующиеся воинские подразделения ВС РФ.

Фото: Минобороны РФ

Губернатор отметил, что эти шаги принимаются в рамках обеспечения безопасности российских границ в связи с возможной угрозой со стороны стран Запада. По словам Парфенчикова, эта инициатива осуществляется по указанию Президента Владимира Путина, сообщает karelinform.ru.

В рамках этой меры будет предоставлены комфортные условия как для военнослужащих, так и для их родственников в период их пребывания в республике. Артур Парфенчиков также отметил важность данного шага в обеспечении надежной защиты российской границы в контексте текущей обстановки на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают угрозой новое соглашение между Финляндией и США.