Глава Карелии Артур Парфенчиков на пресс-конференции рассказал о потенциальных угрозах, исходящих со стороны Финляндии, подчеркнув, что на территории его региона будут размещены постоянно дислоцирующиеся воинские подразделения ВС РФ.
Губернатор отметил, что эти шаги принимаются в рамках обеспечения безопасности российских границ в связи с возможной угрозой со стороны стран Запада. По словам Парфенчикова, эта инициатива осуществляется по указанию Президента Владимира Путина, сообщает karelinform.ru.
В рамках этой меры будет предоставлены комфортные условия как для военнослужащих, так и для их родственников в период их пребывания в республике. Артур Парфенчиков также отметил важность данного шага в обеспечении надежной защиты российской границы в контексте текущей обстановки на мировой арене.
Ранее сообщалось, что в Кремле считают угрозой новое соглашение между Финляндией и США.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".