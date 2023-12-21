Основная задача Запада сегодня — дезинформировать Российскую Федерацию относительно плохого положения дел украинской армии и проблем вооружений у её партнёров.
Об этом заявил эксперт и публицист Владислав Шурыгин.
По его словам, западная коалиция сейчас перестраивает свою стратегию на истощение, а значит, основной для неё является выигрыш у Кремля времени.
По его словам, основная задача Вашингтона и Брюсселя — это заставить Москву выдохнуть и поверить, что украинцам очень тяжело, поэтому и Москве торопиться никуда не нужно. Но все эти нарративы преследуют единственную цель — выиграть время.
"Мы отлично понимаем, что у них есть проблемы с поставками бронетехники, особенно тяжёлой, с поставками артиллерии, ещё большие проблемы со снарядами. Сейчас они отлично понимают, что как минимум до июля, а реальнее - до августа - ситуация переломлена не будет, по крайне мере по боеприпасам. По танкам, они смогут собрать со всей Европы 200-300 штук. Но всё это будет завозиться на Украину в следующие 3-4 месяца, а это время Украине надо ещё как-то продержаться", — цитирует аналитика "Военное дело".
Эксперт уверен, что каждый месяц, который выигрывает Запад в отсутствие серьёзных действий России — это время, которое они потом наверстают за счёт своего ВПК.
И если осенью 2024 года украинская армия выйдет на ситуацию хотя бы паритета по потерям, а Запад начнёт им поставлять плотным потоком боеприпасы, тогда действительно все перейдёт в очень сложную для Российской Федерации ситуацию, подытожил Шурыгин.
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