Эксперт Шурыгин: Запад готовит России новую ловушку — им нужно время

1:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основная задача Запада сегодня — дезинформировать Российскую Федерацию относительно плохого положения дел украинской армии и проблем вооружений у её партнёров.

Фото: m.politnavigator.net

Об этом заявил эксперт и публицист Владислав Шурыгин.

По его словам, западная коалиция сейчас перестраивает свою стратегию на истощение, а значит, основной для неё является выигрыш у Кремля времени.

По его словам, основная задача Вашингтона и Брюсселя — это заставить Москву выдохнуть и поверить, что украинцам очень тяжело, поэтому и Москве торопиться никуда не нужно. Но все эти нарративы преследуют единственную цель — выиграть время.

"Мы отлично понимаем, что у них есть проблемы с поставками бронетехники, особенно тяжёлой, с поставками артиллерии, ещё большие проблемы со снарядами. Сейчас они отлично понимают, что как минимум до июля, а реальнее - до августа - ситуация переломлена не будет, по крайне мере по боеприпасам. По танкам, они смогут собрать со всей Европы 200-300 штук. Но всё это будет завозиться на Украину в следующие 3-4 месяца, а это время Украине надо ещё как-то продержаться", — цитирует аналитика "Военное дело".

Эксперт уверен, что каждый месяц, который выигрывает Запад в отсутствие серьёзных действий России — это время, которое они потом наверстают за счёт своего ВПК.

И если осенью 2024 года украинская армия выйдет на ситуацию хотя бы паритета по потерям, а Запад начнёт им поставлять плотным потоком боеприпасы, тогда действительно все перейдёт в очень сложную для Российской Федерации ситуацию, подытожил Шурыгин.