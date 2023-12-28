Блогер Блиновская подала в суд на решения ФНС

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов, оспорила в арбитражном суде требование инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) о выплате более 1,4 млрд рублей. Отмечается, что она подала иск с просьбой признать требования налоговой недействительности.

Фото: bangkokbook.ru

При этом представители УФНС РФ по Москве оставили в силе налоговые требования, заявленные к блогеру. В частности, Блиновской надлежит выплатить в налоговую недоимку, штрафы и пенни. Таким образом, блогер останется под домашним арестом до января 2024 года. Новое судебное заседание в Арбитражном суде Москвы состоится 6 февраля.

Напомним, что 27 апреля Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть территорию России на арендованном автомобиле. С собой у неё были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера было заведено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации приобретённых преступным путём денежных средств и имущества в особо крупном размере.