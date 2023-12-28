Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом

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Министерство обороны РФ заявило об успешной нейтрализации двух беспилотников Вооруженных Сил Украины (ВСУ), совершивших ночную атаку по территории России.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) активировались в небесах над Республикой Крым. Минобороны отметило, что в течение ночи были предотвращены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате, два украинских беспилотника были успешно сбиты, сообщает rosbalt.ru.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о срабатывании системы ПВО над морем и сообщил, что, по предварительным данным, был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).