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Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом

0:55
Силовые структуры

Министерство обороны РФ заявило об успешной нейтрализации двух беспилотников Вооруженных Сил Украины (ВСУ), совершивших ночную атаку по территории России.

Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом
Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) активировались в небесах над Республикой Крым. Минобороны отметило, что в течение ночи были предотвращены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате, два украинских беспилотника были успешно сбиты, сообщает rosbalt.ru.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о срабатывании системы ПВО над морем и сообщил, что, по предварительным данным, был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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