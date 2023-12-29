ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Белгородскую область 28 декабря

Дроны-камикадзе пытались нанести удары по МАПП "Нехотеевка" в Белгородском районе. Разрушений нет.

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Как сообщается в Telegram-канале губернатора Гладкова, в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпустии 23 минометных снаряда. В Грайворонском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Мирный житель ранен. Взрывное устройство сбросили с дрона, когда мужчина находился на улице. Также разрушениям подвергся жилой дом.

Фото: crimea.ria.ru

По окраине села Сподарюшино выпущено 16 минометных снарядов. Никто не пострадал.

Под минометный обстрел попала окраина села Дроновка — установлено 4 прилета. Пострадавших нет, но повреждены частные дома.

По посёлку Горьковский выпущено 4 минометных снаряда. После обстрела никто не пострадала.

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В Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксирован один прилет, на окраине поселка Прилесье — 4 прилета. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что глава Белгородской области сообщил о подрыве автомобиля с мирными жителями на мине. Инцидент произошёл в хуторе Высокий. В результате подрыва на мине серьёзные травмы получил мужчина. Ему частично ампутировали конечности. Другой пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму.