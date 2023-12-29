Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать на стороне Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По факту было возбуждено уголовное дело о подготовке к государственной измене и к участию в террористической организации. По данным силовиков, фигурант является жителем Краснодарского края.

Фото: http:// nac.gov.ru

"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", — говорится в релизе.

Напомним, ранее столичный житель был задержан в Белгороде за попытку выезда из России на Украину для участия в боевых действиях против РФ. Он был осуждён на 4,5 года в колонии строго режима.