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Ищенко рассказал о важнейшем отличии Марьинско-Авдеевского прорыва от Бахмута

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, при каком условии российской армии будет лучше брать Харьков и Одессу, а также другие украинские крупные города-миллионники. По его словам, вначале необходимо обрушить украинский фронт.

Ищенко рассказал о важнейшем отличии Марьинско-Авдеевского прорыва от Бахмута
Фото: apral.ru

"Для того, чтобы добраться до Одессы и Харькова, нужно, чтобы рухнул украинский фронт. Если фронт рухнет, то там особо некому будет обороняться. Даже если какие-то части ВСУ в эти города и уйдут, то это уже не будет оборона в рамках государства. Это будет просто попытка недобитых нацистов агонизировать в каком-то крупном городе", — объясняет свою точку зрения политический эксперт.

При этом Ищенко обратил внимание, что до этих городов российским войскам вначале надо дойти. Ведь пока держится украинский фронт, констатирует аналитик, не надо думать ни о Харькове, ни об Одессе, так как они далеко от линии фронта, и туда ещё надо добраться.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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