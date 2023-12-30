В России подросток был впервые осуждён за госизмену

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В Росси осудили за государственную измену подростка. Такой случай произошел впервые. Пресс-служба суда Республики Адыгея сообщила о том, что несовершеннолетний собирал информацию для ВСУ о войсковой части Майкопа.

Фото: https://cdn.iportal.ru

Отмечается, что он фотографировал расположение военных объектов на войсковой части Минобороны РФ в 2021–2023 годах. В дальнейшем он отправлял файлы на соответствующий адрес. Во время суда он признал свою вину и раскаялся.

Суд вынес приговор к 4 годам лишения свободы, а также ограничил срок его свободы на год.

Ранее сообщалось о том, что четверо жителей Волгограда попались на попытке поддержать режим Киева. Двое из них выразили желание вступить в ряды ВСУ, другие рассчитывали оказать финансовую поддержку украинским солдатам.