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В России подросток был впервые осуждён за госизмену

0:58
Силовые структуры » МВД

В Росси осудили за государственную измену подростка. Такой случай произошел впервые. Пресс-служба суда Республики Адыгея сообщила о том, что несовершеннолетний собирал информацию для ВСУ о войсковой части Майкопа.

В России подросток был впервые осуждён за госизмену
Фото: https://cdn.iportal.ru

Отмечается, что он фотографировал расположение военных объектов на войсковой части Минобороны РФ в 2021–2023 годах. В дальнейшем он отправлял файлы на соответствующий адрес. Во время суда он признал свою вину и раскаялся.

Суд вынес приговор к 4 годам лишения свободы, а также ограничил срок его свободы на год.

Ранее сообщалось о том, что четверо жителей Волгограда попались на попытке поддержать режим Киева. Двое из них выразили желание вступить в ряды ВСУ, другие рассчитывали оказать финансовую поддержку украинским солдатам.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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