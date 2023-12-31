Дмитрий Савельев: безусловная и окончательная Победа России будет

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Депутат Госдумы Дмитрий Савельев выразил соболезнования пострадавшим в Белгороде.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Савельева

— Белгород станет, безусловно, одной из самых трагических страниц СВО. Ударить ракетами по детям, по катку, по новогодним гуляниям — это грязная и подлая месть за надвигающееся поражение, за уничтоженные военные объекты, за собственные ошибки и неоправданные ожидания.

Удар, нанесённый киевской хунтой, принёс боль и гнев россиянам. Больше 20 погибших, в том числе дети, больше ста пострадавших… Соболезнования Белгороду и прежде всего пострадавшим семьям. И ещё более окрепшее понимание, что нет в этой ситуации возможности остановиться, не решив до конца эту задачу — сделать нашу границу безопасной, вернуть прочный мир на русские земли Донбасса и Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Победа будет. И наши парни сейчас на передовой решают эту задачу. И отплатят за сегодняшний Белгород. Так как умеет наша армия — громя врага, шаг за шагом продвигаясь вперёд. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления раненым. А России — безусловной и окончательной Победы в жёстком противостоянии с теми, кто решил, что может диктовать, каким быть нашему будущему.