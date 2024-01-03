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Зеленский приказал продолжать бить по территории России, расширяя географию

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Силовые структуры

После очередной российской ракетной атаки на Киев, президент Украины Владимир Зеленский приказал продолжать бить по территории России, расширяя географию обстрелов.

Зеленский приказал продолжать бить по территории России, расширяя географию
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Он отметил, что к обстрелу Белгорода "уже привыкли".

Сегодня, 3 января, ночью ВСУ пытались нанести удар был по Курску, пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники из офиса президента Украины.

Цель Киева — посеять панику у россиян, которые привыкли чувствовать безопасность, а также дискредитировать российскую ПВО.

Также Зеленский хочет вызвать "ответку" от властей РФ, чтобы всё на Украине "горело и пылало". Это Зеленскому надо, чтобы об этом кризисе опять стали писать. Банковой очень нужна хорошая и большая трагедия, подытожил портал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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