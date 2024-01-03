После очередной российской ракетной атаки на Киев, президент Украины Владимир Зеленский приказал продолжать бить по территории России, расширяя географию обстрелов.
Он отметил, что к обстрелу Белгорода "уже привыкли".
Сегодня, 3 января, ночью ВСУ пытались нанести удар был по Курску, пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники из офиса президента Украины.
Цель Киева — посеять панику у россиян, которые привыкли чувствовать безопасность, а также дискредитировать российскую ПВО.
Также Зеленский хочет вызвать "ответку" от властей РФ, чтобы всё на Украине "горело и пылало". Это Зеленскому надо, чтобы об этом кризисе опять стали писать. Банковой очень нужна хорошая и большая трагедия, подытожил портал.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.