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Батурин: атаку на Крым координировал американский БПЛА

1:07
Силовые структуры

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет, а также перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью.

Батурин: атаку на Крым координировал американский БПЛА
Фото: Википедия

Оборонное ведомство РФ ранее сообщало, что в ночь с 4 на 5 января 2024 года средствами ПВО было уничтожено 10 украинских ракет и перехвачено 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью.

"Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник", - сказал Батурин.

По словам эксперта, согласно открытым  данным, 4 января вблизи границы РФ над Черным морем совершил первый с начала года полет стратегический высотный разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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