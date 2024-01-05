Батурин: атаку на Крым координировал американский БПЛА

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет, а также перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью.

Фото: Википедия

Оборонное ведомство РФ ранее сообщало, что в ночь с 4 на 5 января 2024 года средствами ПВО было уничтожено 10 украинских ракет и перехвачено 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью.

"Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник", - сказал Батурин.

По словам эксперта, согласно открытым данным, 4 января вблизи границы РФ над Черным морем совершил первый с начала года полет стратегический высотный разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США.