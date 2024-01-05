ПВО России сбили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как заявили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Фото: mil.ru

"Пятого января 2024 года около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Сегодня, 5 января в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Напомним, ранее, 4 января, в Минобороны РФ заявили об уничтожении над Крымом 10 авиационных управляемых ракет ВСУ. Попытку атаки отразили в 17:20 по московскому времени.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 4 января была пресечена самая мощная за последнее время атака на регион.