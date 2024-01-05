Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео

Боец Вооружённых сил РФ в одиночку произвёл атаку позиций ВСУ в районе Сватово, ликвидировав позиции противника. Его действия попали на видеозапись, которую опубликовали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Отмечается, что штурмовик Западного военного округа (ЗВО), имея в руках автомат, приблизился к позициями Вооружённых сил Украины на дистанцию броска гранаты. Он поразил противника и вернулся к своим товарищам.

Ранее сообщалось, что военный ВС РФ ударом ноги смог отбросить боеприпас, который упал с БПЛА ВСУ. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда солдатам.