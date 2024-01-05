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Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео

Силовые структуры

Боец Вооружённых сил РФ в одиночку произвёл атаку позиций ВСУ в районе Сватово, ликвидировав позиции противника. Его действия попали на видеозапись, которую опубликовали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Отмечается, что штурмовик Западного военного округа (ЗВО), имея в руках автомат, приблизился к позициями Вооружённых сил Украины на дистанцию броска гранаты. Он поразил противника и вернулся к своим товарищам.

Ранее сообщалось, что военный ВС РФ ударом ноги смог отбросить боеприпас, который упал с БПЛА ВСУ. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда солдатам.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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