Владимир Жириновский в своё время сделал немало предсказаний, и некоторые из них сбываются.
Возможно, многие помнят пророчество лидера ЛДПР о начале специальной операции "в 4 часа утра, 22 февраля". Правда, он тогда промахнулся лишь на два дня. Но не все помнят, что у знаменитого предсказания политика было продолжение с датой окончания СВО.
"Подождите 19 сентября. Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента", — заявил Владимир Вольфович.
Жириновский не уточнил, о выборах какого именно президента идёт речь: российского или украинского. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже сказал, что выборы он откладывает на неопределенный срок из-за военного положения.
Но основатель ЛДПР также предсказал, что после Зеленского в Незележной уже никого не будет, поскольку Зеленский — последний президент.
Если Жириновский не ошибся, уже скоро нас ждёт кардинальное изменение ситуации в СВО.