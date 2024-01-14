Умеров отказался рассказывать о планах Минобороны Украины на 2024 год

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров не стал давать ответ на вопрос, касающийся того, как его ведомство планирует действовать в 2024 году.
Такой вопрос был задан Умерову в ходе пресс-конференции в швейцарском Давосе.
О военных планах Киева широкой публике знать необязательно, дал понять украинский министр обороны.
"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", — заявил Умеров.
До этого Умеров говорил, что Киев не исключает установления контроля над Крымом в 2024 году, назвав эту цель "стратегической" для украинских властей.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.