Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" — лучший в мире, уверен лётчик, использующий эту винтокрылую машину в зоне СВО. Интервью с ним опубликовало Минобороны России в понедельник.
Пилот с позывным "Игрок" преисполнен восторга.
"Это лучший вертолёт в мире! Лучше для боевых действий еще не придумали! Отличная система вооружений, динамичный. Как его можно не любить?" — поделился он впечатлениями.
Лётчик признался, что до сих пор на адреналине после выполнения боевого задания. "Отработали на отлично, цели поражены", — похвалился он.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.