"Как его можно не любить?": применяемый в СВО вертолёт признан лучшим в мире

Участник СВО назвал Ка-52 "Аллигатор" лучшим вертолётом в мире

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" — лучший в мире, уверен лётчик, использующий эту винтокрылую машину в зоне СВО. Интервью с ним опубликовало Минобороны России в понедельник.

Фото: РИА Новости by Евгений Биятов

Пилот с позывным "Игрок" преисполнен восторга.

"Это лучший вертолёт в мире! Лучше для боевых действий еще не придумали! Отличная система вооружений, динамичный. Как его можно не любить?" — поделился он впечатлениями.

Лётчик признался, что до сих пор на адреналине после выполнения боевого задания. "Отработали на отлично, цели поражены", — похвалился он.