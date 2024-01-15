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"Как его можно не любить?": применяемый в СВО вертолёт признан лучшим в мире

Участник СВО назвал Ка-52 "Аллигатор" лучшим вертолётом в мире

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Силовые структуры » Военные новости

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" — лучший в мире, уверен лётчик, использующий эту винтокрылую машину в зоне СВО. Интервью с ним опубликовало Минобороны России в понедельник.

Участник СВО назвал Ка-52 "Аллигатор" лучшим вертолётом в мире
Фото: РИА Новости by Евгений Биятов

Пилот с позывным "Игрок" преисполнен восторга.

"Это лучший вертолёт в мире! Лучше для боевых действий еще не придумали! Отличная система вооружений, динамичный. Как его можно не любить?" — поделился он впечатлениями.

Лётчик признался, что до сих пор на адреналине после выполнения боевого задания. "Отработали на отлично, цели поражены", — похвалился он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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