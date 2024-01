Больше 150 морпехов ВСУ арестованы за отказ выполнять самоубийственный приказ

В подконтрольном Киеву Херсоне более 150 морских пехотинцев ВСУ попали под арест за отказ выполнять самоубийственный приказ и идти на верную смерть. Они отказались форсировать Днепр и высаживаться на его левый берег, где бойцов ВСУ поголовно уничтожает российская артиллерия и дроны. Об этом РИА Новости сообщила жена одного из арестованных морпехов. Женщина также выложила свое сообщение в соцсети.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.