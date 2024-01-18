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Больше 150 морпехов ВСУ арестованы за отказ выполнять самоубийственный приказ

Более 150 морпехов ВСУ арестовали в Херсоне за отказ форсировать Днепр

Силовые структуры

В подконтрольном Киеву Херсоне более 150 морских пехотинцев ВСУ попали под арест за отказ выполнять самоубийственный приказ и идти на верную смерть. Они отказались форсировать Днепр и высаживаться на его левый берег, где бойцов ВСУ поголовно уничтожает российская артиллерия и дроны. Об этом РИА Новости сообщила жена одного из арестованных морпехов. Женщина также выложила свое сообщение в соцсети. 

Более 150 морпехов ВСУ арестовали в Херсоне за отказ форсировать Днепр
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. <...> Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО", – говорит женщина, которая, видимо, опасаясь преследований со стороны СБУ, для видео прикрыла волосы париком и размыла лицо.

Супруга морпеха сообщает также, что бойцам ВСУ, которых гонят на верную смерть, не доставляют боеприпасы и еду. Она призывает граждан не молчать, а помочь освободить арестованных морпехов. Такая ситуация, по ее мнению, сложилась из-за желания командиров выслужиться перед начальством. Ради этого они бросают, по ее словам: "Наших сыновей, отцов и братьев на смерть".

Плацдарм ВСУ в Крынках ранее назвала "болезненным сегментом" спикер ВСУ Наталия Гуменюк. Она признала, что украинская армия терпит там большие потери.

За прошлую неделю ВСУ потеряли в Крынках более 200 человек. Причиной тому стали не только боевые потери, но и наступившие морозы.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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