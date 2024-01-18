При ракетной опасности жителям Белгорода разрешили опоздать на работу

Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при опасности обстрелов

Жителям Белгорода разъяснили, что при ракетной опасности они имеют право остаться дома и не идти на работу, пока опасность не минует. Об этом 18 января сообщил журналистам на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

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Нужно сохранить жизнь, а для этого – выбрать подходящее укрытие, разъяснил жителям Белгорода начальник ГУ МЧС региона Сергей Потапов. Лучше остаться дома, закрыться в ванной или спуститься в подвал, если он есть.

Информация о ракетной опасности доступна и работодателям. Если работодатель не поймет, почему работник под обстрелами не спешит на работу и начнет грозить увольнением, жителям Белгорода посоветовали обратиться в органы власти за защитой.

"Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры", – сказал на пресс-конференции Сергей Потапов.

В последнее время власти Белгородской области решили отказаться от термина "авиационная опасность" и оставить в предупреждениях одну "ракетную опасность". Поскольку люди путаются, что делать при авиационной опасности. А меры безопасности все те же: найти укрытие с надежными стенами.