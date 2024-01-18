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При ракетной опасности жителям Белгорода разрешили опоздать на работу

Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при опасности обстрелов

Силовые структуры

Жителям Белгорода разъяснили, что при ракетной опасности они имеют право остаться дома и не идти на работу, пока опасность не минует. Об этом 18 января сообщил журналистам на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при опасности обстрелов
Фото: Скриншот из видео

Нужно сохранить жизнь, а для этого – выбрать подходящее укрытие, разъяснил жителям Белгорода начальник ГУ МЧС региона Сергей Потапов. Лучше остаться дома, закрыться в ванной или спуститься в подвал, если он есть.

Информация о ракетной опасности доступна и работодателям. Если работодатель не поймет, почему работник под обстрелами не спешит на работу и начнет грозить увольнением, жителям Белгорода посоветовали обратиться в органы власти за защитой.

"Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры", – сказал на пресс-конференции Сергей Потапов.

В последнее время власти Белгородской области решили отказаться от термина "авиационная опасность" и оставить в предупреждениях одну "ракетную опасность". Поскольку люди путаются, что делать при авиационной опасности. А меры безопасности все те же: найти укрытие с надежными стенами.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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