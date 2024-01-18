Минобороны РФ сообщает об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. Российские военные смогли добиться этого, благодаря успешному продвижению "Южной" группировки войск.
"На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее Министерство обороны России информировало об успешном продвижении российских военных на Купянском направлении.
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