Минобороны РФ сообщает об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. Российские военные смогли добиться этого, благодаря успешному продвижению "Южной" группировки войск.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны России информировало об успешном продвижении российских военных на Купянском направлении.