РФ нарастила выпуск высокоточного оружия

В Минобороны РФ сообщили о том, что Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на комплексе "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области.
Также была проведена инспекция производственных цехов предприятия, технологического процесса разработки, производства и улучшения ракет разных классов.
Также Шойгу заявил о том, что России следует увеличить дальность ракет до 300 километров и более.
"Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве", — подчеркнул Шойгу.
Также Шойгу представили крылатые ракеты "воздух-земля", среди них — противорадиолокационные и противокорабельные ракеты.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны подпишет межгосударственный договор между Россией и Ираном. Договор будет основан на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга, соответствующую информацию приводит оборонное ведомство. Обе стороны будут сохранять основополагающие принципы российско-иранских отношений.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.