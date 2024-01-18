РФ нарастила выпуск высокоточного оружия

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В России выросли объемы выпуска высокоточного оружия

Силовые структуры » Военные новости

В Минобороны РФ сообщили о том, что Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на комплексе "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области.

В России выросли объемы выпуска высокоточного оружия
Фото: President.gov.ua

Также была проведена инспекция производственных цехов предприятия, технологического процесса разработки, производства и улучшения ракет разных классов.

Также Шойгу заявил о том, что России следует увеличить дальность ракет до 300 километров и более.

"Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве", — подчеркнул Шойгу.

Также Шойгу представили крылатые ракеты "воздух-земля", среди них — противорадиолокационные и противокорабельные ракеты.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны подпишет межгосударственный договор между Россией и Ираном. Договор будет основан на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга, соответствующую информацию приводит оборонное ведомство. Обе стороны будут сохранять основополагающие принципы российско-иранских отношений.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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