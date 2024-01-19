Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о важности взятия российскими военнослужащими села Весёлое в зоне специальной военной операции на Украине. По его мнению, это откроет для российских войск новые пути.
"Со стратегической точки зрения это позволяет открыть новые пути, отодвинуть Вооружённые силы Украины (ВСУ) от линии боевого соприкосновения и защитить Донецкую народную республику от обстрелов", — пояснил военнослужащий в беседе с порталом Lenta.ru.
При этом он подчеркнул, что чем дальше российской армии удастся отодвинуть ВСУ от линии административных границ ДНР, тем меньше они будут стрелять как по Донецку, так и по ближайшим административным пунктам.
Как предполагает Матвийчук, конечной целью ВС РФ станет выход на Краматорск.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.