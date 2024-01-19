Обозначена важность взятия российскими войсками села Веселое

Полковник Матвийчук: взятие села Весёлое откроет новые пути для российских войск

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о важности взятия российскими военнослужащими села Весёлое в зоне специальной военной операции на Украине. По его мнению, это откроет для российских войск новые пути.

Фото: 9111.ru

"Со стратегической точки зрения это позволяет открыть новые пути, отодвинуть Вооружённые силы Украины (ВСУ) от линии боевого соприкосновения и защитить Донецкую народную республику от обстрелов", — пояснил военнослужащий в беседе с порталом Lenta.ru.

При этом он подчеркнул, что чем дальше российской армии удастся отодвинуть ВСУ от линии административных границ ДНР, тем меньше они будут стрелять как по Донецку, так и по ближайшим административным пунктам.

Как предполагает Матвийчук, конечной целью ВС РФ станет выход на Краматорск.