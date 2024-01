Эксперт рассказал о стрелком оружии России в зоне СВО

Эксперт по стрелковому вооружению Михаил Дегтярев рассказал о ситуации с оружием в зоне СВО на Украине. Согласно его словам, в украинских вооруженных силах наблюдается разнообразие стрелкового вооружения из различных стран, но основным видом оружия по-прежнему является автомат Калашникова.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence