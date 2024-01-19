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Эксперт рассказал о стрелком оружии России в зоне СВО

Эксперт Михаил Дегтярев рассказал о стрелковом вооружении в зоне СВО на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Эксперт по стрелковому вооружению Михаил Дегтярев рассказал о ситуации с оружием в зоне СВО на Украине. Согласно его словам, в украинских вооруженных силах наблюдается разнообразие стрелкового вооружения из различных стран, но основным видом оружия по-прежнему является автомат Калашникова.

Эксперт Михаил Дегтярев рассказал о стрелковом вооружении в зоне СВО на Украине
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Дегтярев отмечает, что в России в 2023 году окончательно оформлен облик автомата АК-12, который начинает поступать на вооружение. Также произошла первая поставка снайперских винтовок Чукавина, заменяя винтовки Драгунова.

Как сообщает "Военное дело", в сфере пистолетного вооружения не произошло значительных изменений, за исключением того, что концерн "Калашников" освоил производство пистолета Лебедева ПЛК. Дегтярев подчеркивает необходимость осторожности при обсуждении винтовок под маркой Lobaev, отмечая, что информация об этом производителе часто ориентирована на рекламу.

Относительно винтовок ORSIS эксперт отмечает их успешное производство и принятие на вооружение Минобороны РФ, а также прогнозирует их возможное использование в будущих военных закупках.

Эксперт также комментирует включение пистолета-пулемета ПП-2000 в состав НАЗ российских военных пилотов, отмечая его уникальные характеристики и подчеркивая необходимость подходящего огневого оружия в различных сценариях, таких как приземление пилотов в непредвиденных ситуациях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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