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ВС РФ беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ

Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ

Силовые структуры

ВС РФ используют комбинацию из разведывательных беспилотников и дронов камикадзе, чтобы поразить любые виды вооружения и техники ВСУ. Соответствующую информацию привёл бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в интервью Foreign Affairs.

Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ
Фото: Unsplash

"Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всего" — написал Шмидт.

Кроме того, он заявил, что Россия превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно о том, что в США заявили о бесполезности украинских беспилотников в зоне СВО. Издание Business Insider (BI) сообщает, что украинским войскам теперь затруднено эффективно использовать гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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