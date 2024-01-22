ВС РФ беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ

Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ

ВС РФ используют комбинацию из разведывательных беспилотников и дронов камикадзе, чтобы поразить любые виды вооружения и техники ВСУ. Соответствующую информацию привёл бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в интервью Foreign Affairs.

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"Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всего" — написал Шмидт.

Кроме того, он заявил, что Россия превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно о том, что в США заявили о бесполезности украинских беспилотников в зоне СВО. Издание Business Insider (BI) сообщает, что украинским войскам теперь затруднено эффективно использовать гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне спецоперации из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).