На Пхукете в Таиланде задержали четырёх россиян по подозрению в организации азартных игр

На таиландском Пхукете задержали четверых россиян за игру в покер. Все четверо подозреваются в организации азартных игр. Об этом пишет газета The Bangkok Post.
Отмечается, что на одной из вилл острова тайская полиция задержала четверых россиян, которых подозревают в незаконной организации азартных игр, а также хранении курительных смесей.
По данным издания, сотрудники правоохранительных органов застали обвиняемых врасплох. Помимо азартных игр, при себе у них были обнаружен табак для кальянов, курение которых в стране запрещено. В результате задержанные были доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
В Таиланде участие в азартных играх карается тюремным заключением на срок до двух лет. Вдобавок, на территории страны нельзя использовать электронные сигареты и кальяны. Их ввозу в Таиланд влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере до 1 млн батов ($28 тысяч) или лишение свободы сроком до 10 лет.
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