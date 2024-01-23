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На Пхукете в Таиланде задержали четырёх россиян по подозрению в организации азартных игр

На Пхукете в Таиланде за игру в покер задержаны четверо россиян

Силовые структуры

На таиландском Пхукете задержали четверых россиян за игру в покер. Все четверо подозреваются в организации азартных игр. Об этом пишет газета The Bangkok Post.

На Пхукете в Таиланде за игру в покер задержаны четверо россиян
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что на одной из вилл острова тайская полиция задержала четверых россиян, которых подозревают в незаконной организации азартных игр, а также хранении курительных смесей.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов застали обвиняемых врасплох. Помимо азартных игр, при себе у них были обнаружен табак для кальянов, курение которых в стране запрещено. В результате задержанные были доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

В Таиланде участие в азартных играх карается тюремным заключением на срок до двух лет. Вдобавок, на территории страны нельзя использовать электронные сигареты и кальяны. Их ввозу в Таиланд влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере до 1 млн батов ($28 тысяч) или лишение свободы сроком до 10 лет.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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