На Пхукете в Таиланде задержали четырёх россиян по подозрению в организации азартных игр

На таиландском Пхукете задержали четверых россиян за игру в покер. Все четверо подозреваются в организации азартных игр. Об этом пишет газета The Bangkok Post.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.