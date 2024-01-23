ВСУ готовят фортификационные сооружения на новой линии обороны

Председатель общественного запорожского движения " Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали отходить к новой линии обороны, выстроенной в регионе.
Он пояснил, что, таким образом, украинские формирования могут отойти на 3-12 км к новой линии обороны.
"Подготовка укреплений ВСУ идёт полным ходом, они закапываются на расстоянии от 3 до 12 километров от нынешней линии боевого соприкосновения. Вполне возможно, что они будут готовы отступить на эти подготовленные позиции, чтобы удержаться дальше", — поделился Рогов. Его слова приводит ТАСС.
При том он подчеркнул, что сейчас на новых позициях ВСУ готовят фортификационные сооружения. Для них они используют готовые модули на четыре и восемь мест с системами вентиляции и альтернативного энергоснабжения. Средняя глубина сооружений, предполагает Рогов, составляет 3-4 м.
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