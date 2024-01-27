Из-за провала контрнаступления армии Украины ВСУ планы США по Незалежной меняются и уже не предусматривают возвращения территорий
Об этом сообщает The Washington Post.
Всё ещё страдая от провала, Вашингтон разрабатывает новую стратегию без акцента возвращения территорий.
Теперь стратегия предусматривает помощь ВСУ в отражении наступлении России, двигаясь к цели укрепления армии и экономики Украины. Этот план резко отличается от прошлого, когда США и союзники отправляли современное оружие ВСУ в надежде, что те смогут быстро отбросить ВС РФ, вернув восток и юг Украины.
"Киеву будет трудно пытаться предпринять такое же крупное наступление на всех фронтах, как они пытались в 2023 году”, — заявил чиновник администрации Байдена.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.