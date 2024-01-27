Планы США по Украине больше не предусматривают возвращения территорий

Из-за провала контрнаступа ВСУ планы США меняются, не предусматривая возвращения территорий Украины

Из-за провала контрнаступления армии Украины ВСУ планы США по Незалежной меняются и уже не предусматривают возвращения территорий

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщает The Washington Post.

Всё ещё страдая от провала, Вашингтон разрабатывает новую стратегию без акцента возвращения территорий.

Теперь стратегия предусматривает помощь ВСУ в отражении наступлении России, двигаясь к цели укрепления армии и экономики Украины. Этот план резко отличается от прошлого, когда США и союзники отправляли современное оружие ВСУ в надежде, что те смогут быстро отбросить ВС РФ, вернув восток и юг Украины.