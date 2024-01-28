Полковник СБУ Стариков предрек обвал фронта

Полковник СБУ Стариков признал готовность ВС РФ к масштабному наступлению

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka проинформировал, что российское командование готовит масштабное наступление одновременно на нескольких направлениях. Это способно сокрушить весь фронт Незалежной.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Они уже пойдут в более широкомасштабное наступление. По возрасту военнослужащих, по числу боеприпасов у нас всё только хуже", — отметил военный деятель.

Он уверен, что ВС РФ могут воспользоваться стратегией, принесшей российской армии успех Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны. Российская армия будет наносить мощные удары сразу на нескольких направлениях, чтобы вытянуть резервы ВСУ и достичь тактического успеха. После выхода на оперативный простор, российские военные полностью обрушат фронт ВСУ, так как украинская армия, с большой вероятностью, не сможет сдержать это наступление, поскольку просто не способна на это, учитывая ее состояние. Эксперт считает, что киевские власти не понимают нависшей угрозы. Киев настоящий момент не знает, что предпринимать дальше. У властей не будет продуманной стратегии, пока западные хозяева не поставят им новые вооружения. У ВСУ закончатся боеприпасы к концу февраля без помощи США.