Как развиваются события в Табаевке под Харьковом

В эти выходные с фронта приходят новости о том, что армия России заняла Табаевку и начала развивать наступление, закрепляясь на позициях и пробивая коридор на запад, под Купянск.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.