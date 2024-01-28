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Как развивается наступление ВС РФ в Табаевке под Купянском

Силовые структуры

В эти выходные с фронта приходят новости о том, что армия России заняла Табаевку и начала развивать наступление, закрепляясь на позициях и пробивая коридор на запад, под Купянск.

Как развивается наступление ВС РФ в Табаевке под Купянском
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Пока Табаевка находится в серой зоне. Штурм позиций ВСУ продолжается, однако полноценного закрепления, оставленных бандеровцами вчера днём, ещё нет. Сложность штурма села состоит в том, что оно находится в низине и удержание позиций там сложнее, чем их штурм, пишет Telegram-канал "Военная хроника".

Командиры 43-й ОМБр, 103-й брТрО и 57-й ОМПБр ВСУ тут располагают значительными резервами. Но пока не вводят их в бой из-за опасности уничтожения.

В квадрате Табаевка — Песчаное — Куриловка — Новоосиновое работают ВКС РФ, применяются планирующие бомбы большого калибра, в том числе ФАБ-1500М54.

В Кисловке и Котляровке тоже нет наблюдается устойчивого контроля. 

По данным украинских СМИ, ВС РФ пробивают коридор в сторону Песчаного. Но в этих заключениях есть странность, поскольку сёл с таким названием здесь два. Между этими посёлками перемещаются сразу несколько украинских "пожарных команд", затыкающих дыры.

Возможные сценарии развития событий:

Если ВС РФ удастся закрепиться в Табаевке и Кисловке, то они получат возможность продвигаться дальше на запад, в сторону Купянска. Это может привести к окружению и уничтожению значительной группировки украинских войск в этом районе.

Ситуация будет зависеть от ряда факторов, в том числе от соотношения сил сторон, эффективности использования артиллерии и авиации, а также от координации действий войск.

Следим за ситуацией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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