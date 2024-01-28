Судьба Украины будет печальной — Россия на полпути не остановится.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Видео опубликовал журналист федерального канала "Россия 1" Павел Зарубин.
Заявление едва ли является угрозой и попыткой запугать украинское руководство, поскольку результаты спецоперации показывают, что Россия верно и методично идёт к намеченной цели.
Нарышкин также утверждает, что Украина является несостоятельным государством, которое не может противостоять России.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.