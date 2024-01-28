Нарышкин: "Судьба Украины будет печальной — РФ не остановится"

Нарышкин: "Судьба Украины будет печальной — Россия на полпути не остановится"

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Судьба Украины будет печальной — Россия на полпути не остановится.

Фото: duma.gov.ru by Государственная дума Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Видео опубликовал журналист федерального канала "Россия 1" Павел Зарубин.

Заявление едва ли является угрозой и попыткой запугать украинское руководство, поскольку результаты спецоперации показывают, что Россия верно и методично идёт к намеченной цели.

Нарышкин также утверждает, что Украина является несостоятельным государством, которое не может противостоять России.