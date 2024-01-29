Взяли хитростью: как российские штурмовики обманули боевиков ВСУ

Российский военный рассказал, как они вчетвером прогнали 60 боевиков ВСУ

Штурмовики группировки войск "Восток" из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого направления СВО, сообщили в Минобороны РФ. Их командир с позывным Саваль раскрыл подробности операции в интервью ТАСС.

Фото: Reuters by Alexander Ermochenko

Его бойцам удалось добиться успеха несмотря на значительное численное превосходство противника — один из опорников взяли вчетвером, заставив спасаться бегством десятки националистов.

Сам Саваль руководил подчинёнными с воздуха.

"Мы подошли к ним вплотную, двигались аккуратно, бесшумно. Потом подпустили их к себе, взяли в клещи, в капкан и начали вести огонь. Из-за того, что удалось взять их в капкан, мои ребята оказались с нескольких сторон. Это заставило их думать, что нас много, хотя это было совсем не так", — рассказал он.

Такой нестандартный подход зачастую выручает, признался военный.

По его словам, результатом штурма стали безвозвратные потери ВСУ около 30 боевиков, ещё около 60 оставили позиции.