Зеленский официально сообщил о численности ВСУ

Владимир Зеленский: в ВСУ служат 880 тысяч человек

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе интервью германскому телеканалу ARD Владимир Зеленский раскрыл статистику, касающуюся численности ВСУ. Согласно его словам, в настоящее время в составе украинской армии служат 880 тысяч человек.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", — сказал президент Украины.

Однако есть и другая сторона медали. От 6,5 до 7,5 миллионов украинцев вынуждены были покинуть родину и уехать за границу. Интересно, что в феврале 2022 года численность ВСУ составляла приблизительно 260 тысяч человек, из которых около 250 тысяч — сухопутные войска.

Важно отметить, что накануне, немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что даже киевские генералы уже не верят в победу украинской стороны.

По данным Минобороны РФ, ежедневные потери среди украинского личного состава ВСУ колеблются от 400 до 2000 человек в сутки. В летний и осенний периоды прошлого года этот показатель был вдвое-трое ниже, однако активные боевые действия в различных направлениях, таких как Соледар, Артемовск (Бахмут), Марьинка и другие, значительно увеличили потери украинского личного состава.