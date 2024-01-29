В ходе интервью германскому телеканалу ARD Владимир Зеленский раскрыл статистику, касающуюся численности ВСУ. Согласно его словам, в настоящее время в составе украинской армии служат 880 тысяч человек.
"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", — сказал президент Украины.
Однако есть и другая сторона медали. От 6,5 до 7,5 миллионов украинцев вынуждены были покинуть родину и уехать за границу. Интересно, что в феврале 2022 года численность ВСУ составляла приблизительно 260 тысяч человек, из которых около 250 тысяч — сухопутные войска.
Важно отметить, что накануне, немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что даже киевские генералы уже не верят в победу украинской стороны.
По данным Минобороны РФ, ежедневные потери среди украинского личного состава ВСУ колеблются от 400 до 2000 человек в сутки. В летний и осенний периоды прошлого года этот показатель был вдвое-трое ниже, однако активные боевые действия в различных направлениях, таких как Соледар, Артемовск (Бахмут), Марьинка и другие, значительно увеличили потери украинского личного состава.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.