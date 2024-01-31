Одесситки поругались с военкомом в маршрутке

В Одессе пассажирки поругались с военкомом, который остановил их автобус

В Telegram-канале "Типичная Одесса" размещена информация об инциденте, произошедшем в одесской маршрутке. На опубликованном видео можно наблюдать, как автобус с открытой дверью останавливается и входит мужчина в военной форме. Несколько недовольных пассажирок начинают спорить с военкомом, утверждая, что их мужчин принудительно мобилизуют. Они требуют, чтобы военный покинул автобус. В ответ он показывает свое удостоверение, утверждая, что участвует в боевых действиях.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

"Я могу полтора года воевать, а он не может?", — возмущается военком.

Однако эта аргументация не оказывает впечатления на одесситок, которые утверждают, что все на Украине добровольно и настаивают на использовании украинского языка в общении. При этом они сами продолжают разговаривать на русском языке. Военком замечает это, однако женщины отвечают ему, что имеют право на такое поведение, в то время как он представляет государственную власть.