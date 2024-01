Радостная новость: Россия и Украина провели первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о возвращении 195 российских военных из плена Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic