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Радостная новость: Россия и Украина провели первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными

Россия и Украина осуществили первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными

Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о возвращении 195 российских военных из плена Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости.

Россия и Украина осуществили первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными
Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic

"31 января в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 военнослужащих ВС РФ, которым в плену грозила смерть", — заявили в ведомстве.

Освобожденных доставят в российскую столицу, где им будет предоставлена необходимая медицинская помощь и реабилитация. В данный момент ребятам оказывается всесторонняя поддержка со стороны медицинских специалистов и психологов, отмечает Министерство Обороны РФ. Взамен, украинской стороне было передано 195 военнопленных Вооруженных Сил Украины.

Ранее один из украинских пленных, Вавко, обратился к общественности с заявлением о том, что киевские власти не прикладывают достаточно усилий для обмена ранеными бойцами. Сам он получил серьезное ранение в спину, что привело к параличу нижней части тела.

Напомним, что обмен должен был пройти 24 января, но ВСУ сбили пролетавший над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих. Изначально планировалось передать их властям Киева. В результате этого инцидента погибли все пассажиры, включая членов экипажа и группу сопровождения.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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