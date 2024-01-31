Радостная новость: Россия и Украина провели первый после атаки на Ил-76 обмен военнопленными

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о возвращении 195 российских военных из плена Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости.
"31 января в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 военнослужащих ВС РФ, которым в плену грозила смерть", — заявили в ведомстве.
Освобожденных доставят в российскую столицу, где им будет предоставлена необходимая медицинская помощь и реабилитация. В данный момент ребятам оказывается всесторонняя поддержка со стороны медицинских специалистов и психологов, отмечает Министерство Обороны РФ. Взамен, украинской стороне было передано 195 военнопленных Вооруженных Сил Украины.
Ранее один из украинских пленных, Вавко, обратился к общественности с заявлением о том, что киевские власти не прикладывают достаточно усилий для обмена ранеными бойцами. Сам он получил серьезное ранение в спину, что привело к параличу нижней части тела.
Напомним, что обмен должен был пройти 24 января, но ВСУ сбили пролетавший над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих. Изначально планировалось передать их властям Киева. В результате этого инцидента погибли все пассажиры, включая членов экипажа и группу сопровождения.
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