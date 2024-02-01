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Ожидания Евросоюза по поставкам Киеву боеприпасов основаны на неполных данных

Guardian: не все государства ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

В ЕС нет чёткого понимания того, какое количество вооружения должен получить Киев, так как некоторые страны не проинформировали о деталях своих поставок, пишет газета Guardian, ссылаясь на источники.

Guardian: не все государства ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

До этого глава дипломатии Жозеп Боррель сделал предположение, что страны сообщества поставят армии Украины к началу весны чуть больше 50% из заявленного миллиона боеприпасов.

Данные, которыми руководствуется Еврокомиссия, были получены после того, как Германия надавила на Европейскую службу внешних связей. В ФРГ подчеркнули, что некоторые страны Европейского Союза, в частности крупные экономики, не оказывают заметного влияния на улучшение ситуации в Незалежной.

"Дипломаты подтвердили, что некоторые страны-члены не предоставили данные",— пишет источник.

Эксперты предположили, что эта проблема будет поднята Берлином в ходе саммита ЕС.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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