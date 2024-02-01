Ожидания Евросоюза по поставкам Киеву боеприпасов основаны на неполных данных

Guardian: не все государства ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов ВСУ

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ЕС нет чёткого понимания того, какое количество вооружения должен получить Киев, так как некоторые страны не проинформировали о деталях своих поставок, пишет газета Guardian, ссылаясь на источники.

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До этого глава дипломатии Жозеп Боррель сделал предположение, что страны сообщества поставят армии Украины к началу весны чуть больше 50% из заявленного миллиона боеприпасов.

Данные, которыми руководствуется Еврокомиссия, были получены после того, как Германия надавила на Европейскую службу внешних связей. В ФРГ подчеркнули, что некоторые страны Европейского Союза, в частности крупные экономики, не оказывают заметного влияния на улучшение ситуации в Незалежной.

"Дипломаты подтвердили, что некоторые страны-члены не предоставили данные",— пишет источник.

Эксперты предположили, что эта проблема будет поднята Берлином в ходе саммита ЕС.