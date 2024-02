"Свалили вину": Пентагон настаивает на увольнении Залужного

Анонимный источник в МО Украины сообщил французскому изданию Le Temps о том, что военные США рассматривают Залужного как проблему, препятствующую получению Незалежной военной помощи, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark