"Свалили вину": Пентагон настаивает на увольнении Залужного

Temps: Пентагон требует уволить главкома ВСУ Залужного

Анонимный источник в МО Украины сообщил французскому изданию Le Temps о том, что военные США рассматривают Залужного как проблему, препятствующую получению Незалежной военной помощи, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Главком ВСУ, по данным Пентагона, "совершил ошибки, которые спровоцировали нынешнюю катастрофу". В частности, он не вытребовал необходимую технику, а также недостаточно предусмотрел сопротивление российских военных.

"В любой другой стране за эти упущения… было бы наказание в виде увольнения", — пишет источник.

Авторы публикации выдвинули предположение, что Зеленский в большей мере склонен к достижению компромисса на возможных мирных переговорах с Москвой. А вот Залужный "непримирим и уверен, что ВСУ должны бороться за Донбасс". В Le Temps убеждены, что глава киевского режима хочет переговоров, поэтому у него нет другого выбора, кроме как расстаться со своим главкомом.

Эксперты считают, что американцы перешли к формированию в Незалежной так называемой колониальной администрации.