Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных Сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, в ходе интервью для телеканала Polsat, подчеркнул необходимость включения самолётных радиолокационных ответчиков на гражданских воздушных судах, пролетающих над восточными районами Польши.
"Мы хотим их видеть и слышать", — отметил военный.
Он также добавил, что аудиосвязь должна быть постоянно активна. По словам Яцека Горышевского, восток страны непрерывно патрулируется военными вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Данное распоряжение о включении транспондеров вступило в силу 5 февраля и будет действовать до 5 мая.
4 февраля оперативное командование Вооруженных Сил Польши опубликовало навигационное предупреждение для пилотов гражданской авиации, находящихся в пограничных восточных районах Польши, о "вероятной угрозе со стороны восточной границы".
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.