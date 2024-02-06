Пролетающие над восточной Польшей гражданские самолёты обязали включать транспондеры

Подполковник Горышевский: у пролетающих над восточной Польшей гражданских самолётов должны быть включены транспондеры

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных Сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, в ходе интервью для телеканала Polsat, подчеркнул необходимость включения самолётных радиолокационных ответчиков на гражданских воздушных судах, пролетающих над восточными районами Польши.

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"Мы хотим их видеть и слышать", — отметил военный.

Он также добавил, что аудиосвязь должна быть постоянно активна. По словам Яцека Горышевского, восток страны непрерывно патрулируется военными вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Данное распоряжение о включении транспондеров вступило в силу 5 февраля и будет действовать до 5 мая.

4 февраля оперативное командование Вооруженных Сил Польши опубликовало навигационное предупреждение для пилотов гражданской авиации, находящихся в пограничных восточных районах Польши, о "вероятной угрозе со стороны восточной границы".