Пролетающие над восточной Польшей гражданские самолёты обязали включать транспондеры

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных Сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, в ходе интервью для телеканала Polsat, подчеркнул необходимость включения самолётных радиолокационных ответчиков на гражданских воздушных судах, пролетающих над восточными районами Польши.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license