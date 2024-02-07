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Сеймур Херш: теракт на "Северных потоках" США готовили ещё до СВО

Сеймур Херш утверждает, что "Северные потоки" взорвали по приказу Байдена

Силовые структуры

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что "Северные потоки" были взорваны по приказу Джо Байдена.

Сеймур Херш утверждает, что "Северные потоки" взорвали по приказу Байдена
Фото: Openverse by Almakmak is licensed under CC BY 4.0

Глава Белого дома опасался, что ФРГ не откажется от газа РФ добровольно, а после запуска газопровода немецкая экономика начнёт расти. Сегодня, после взрывов, Берлин пребывает в состоянии "экономического и политического хаоса".

Журналист уверен, что власти Швеции и Дании знали, что произошло на трубопроводах. Именно поэтому их следствие "благополучно провалилось". Ранее Херш писал, что теракт Вашингтон готовил ещё до начала спецоперации.

Журналист подчеркнул, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы США с самого начала гарантировали, что Киеву не дадут возможность вступить в альянс НАТО.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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