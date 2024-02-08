Интервью Путина Карлсону станет настоящей информационной бомбой

Экс-разведчик Риттер: интервью Путина Карлсону будет ударом по русофобии в США

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет "величайшим ударом" по русофобии, которой пропитано общество в США.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

"Это потрясёт русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений", — цитирует аналитика сайт Scottritterextra.

По его мнению, это может вывести Соединённые Штаты из опасной риторики, исключив возможность ядерного противостояния. Риттер ранее говорил, что интервью Владимира Путина станет настоящей информационной бомбой.

Интервью Карлсона будет опубликовано 8 февраля в 18:00 (время в США), в России это будет 2 часа ночи 9 февраля.