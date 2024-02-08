Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет "величайшим ударом" по русофобии, которой пропитано общество в США.
Это заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.
"Это потрясёт русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений", — цитирует аналитика сайт Scottritterextra.
По его мнению, это может вывести Соединённые Штаты из опасной риторики, исключив возможность ядерного противостояния. Риттер ранее говорил, что интервью Владимира Путина станет настоящей информационной бомбой.
Интервью Карлсона будет опубликовано 8 февраля в 18:00 (время в США), в России это будет 2 часа ночи 9 февраля.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.