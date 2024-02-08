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Украинские войска в отчаянии из-за сильной нехватки боеприпасов: на один снаряд ВСУ прилетает 10 российских

WSJ: на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских

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Силовые структуры » Военные новости

Украинская артиллерия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя службы безопасности Украины (СБУ).

WSJ: на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских
Фото: Пресс-служба НМ ЛНР

На каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских, уточнил собеседник газеты.

Ради экономии боеприпасов киевский режим пока что делает выбор в пользу атак с применением беспилотников, в том числе по территории России, отмечается в публикации.

Тем временем США вновь оставили Украину без военной помощи — законопроект о выделении 60 миллиардов долларов в одном пакете с поддержкой Израиля и финансированием охраны американских границ заблокирован Сенатом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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