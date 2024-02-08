Украинская артиллерия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя службы безопасности Украины (СБУ).
На каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских, уточнил собеседник газеты.
Ради экономии боеприпасов киевский режим пока что делает выбор в пользу атак с применением беспилотников, в том числе по территории России, отмечается в публикации.
Тем временем США вновь оставили Украину без военной помощи — законопроект о выделении 60 миллиардов долларов в одном пакете с поддержкой Израиля и финансированием охраны американских границ заблокирован Сенатом.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.