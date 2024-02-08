Украинские войска в отчаянии из-за сильной нехватки боеприпасов: на один снаряд ВСУ прилетает 10 российских

WSJ: на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинская артиллерия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя службы безопасности Украины (СБУ).

Фото: Пресс-служба НМ ЛНР

На каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских, уточнил собеседник газеты.

Ради экономии боеприпасов киевский режим пока что делает выбор в пользу атак с применением беспилотников, в том числе по территории России, отмечается в публикации.

Тем временем США вновь оставили Украину без военной помощи — законопроект о выделении 60 миллиардов долларов в одном пакете с поддержкой Израиля и финансированием охраны американских границ заблокирован Сенатом.