Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
Руки и ноги оторвало жителю Ржевки, в дом которого попал снаряд ВСУ

SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона

Силовые структуры » Военные новости

Telegram-канал SHOT проинформировал об обстреле села Ржевка в Белгородской области со стороны ВСУ.

SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона
Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Сегодня примерно в два часа дня в соцсетях стали появляться сообщения о ракетной опасности и обстреле Шебекинского округа. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что укронацисты обстреляли село Ржевка, пострадали пять человек. У мужчины оторвало руки и ноги, его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Две женщины и двое мужчин получили осколочные ранения ног. В результате обстрела было разрушено два частных дома и одна машина. Оперативные службы уже работают на месте, информацию о разрушениях уточняют.

Также стало известно о нападении беспилотника на автобус в селе Новая Таволжанка. Ранен мужчина. Его доставили в больницу.

Известно, что за прошедшие сутки, 7 февраля, Белгородскую область обстреляли минимум 41 раз. Ракетную опасность в Белгороде объявляли дважды за прошедшие сутки. Атака была совершена ракетными системами залпового огня RM-70 Vampire.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников