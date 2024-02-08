Руки и ноги оторвало жителю Ржевки, в дом которого попал снаряд ВСУ

SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона

Telegram-канал SHOT проинформировал об обстреле села Ржевка в Белгородской области со стороны ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Сегодня примерно в два часа дня в соцсетях стали появляться сообщения о ракетной опасности и обстреле Шебекинского округа. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что укронацисты обстреляли село Ржевка, пострадали пять человек. У мужчины оторвало руки и ноги, его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Две женщины и двое мужчин получили осколочные ранения ног. В результате обстрела было разрушено два частных дома и одна машина. Оперативные службы уже работают на месте, информацию о разрушениях уточняют.

Также стало известно о нападении беспилотника на автобус в селе Новая Таволжанка. Ранен мужчина. Его доставили в больницу.

Известно, что за прошедшие сутки, 7 февраля, Белгородскую область обстреляли минимум 41 раз. Ракетную опасность в Белгороде объявляли дважды за прошедшие сутки. Атака была совершена ракетными системами залпового огня RM-70 Vampire.