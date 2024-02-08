"Риск абсолютного разгрома": Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта

"Страна.ua": Украина нуждается в скором перемирии, иначе ее ждёт полный разгром

В Незалежной признали, что продолжение боевых действий приведёт к краху государства со всеми вытекающими последствиями.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Продолжение войны усиливает риск полного разгрома Украины, — признала в своем Telegram-канале "Страна.ua".

Авторы пишут, что если перемирия не произойдет, ВСУ будут разбиты по причине колоссального дефицита оружия и боеприпасов. Западная оборонная промышленность не может сравниться с российской по скорости производства всего необходимого для ведения боевых действий.

Но главной проблемой журналисты назвали нехватку личного состава. Поэтому для Украины необходима передышка.

Однако советник офиса президента Украины Михаил Подоляк придерживается иной точки зрения. Он много раз говорил о том, что Киев против любого сценария прекращения военных действий, так как это будет означать победу Москвы.