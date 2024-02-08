В Незалежной признали, что продолжение боевых действий приведёт к краху государства со всеми вытекающими последствиями.
"Продолжение войны усиливает риск полного разгрома Украины, — признала в своем Telegram-канале "Страна.ua".
Авторы пишут, что если перемирия не произойдет, ВСУ будут разбиты по причине колоссального дефицита оружия и боеприпасов. Западная оборонная промышленность не может сравниться с российской по скорости производства всего необходимого для ведения боевых действий.
Но главной проблемой журналисты назвали нехватку личного состава. Поэтому для Украины необходима передышка.
Однако советник офиса президента Украины Михаил Подоляк придерживается иной точки зрения. Он много раз говорил о том, что Киев против любого сценария прекращения военных действий, так как это будет означать победу Москвы.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.