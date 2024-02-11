На Украине назвали ситуацию на фронте «очень сложной»

Секретарь СНБО Украины Данилов признал падение духа в ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в беседе с представителями агентства Lusa назвал положение на линии боевого соприкосновения "очень сложным" для Незалежной, передаёт RTP.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — отметил чиновник.

Он добавил, что ситуация станет еще хуже, если американцы и европейцы не примут решение значительно увеличить поставки оружия и боеприпасов.

На фоне этого американская газета Washington Post сообщила, что украинские военные части испытывают острый дефицит пехоты и боеприпасов, военнослужащие истощены физически, а их боевой дух падает.

Известно, что Данилов бросил собственную мать умирать в одиночестве в разбитом Луганске. 90-летняя женщина живёт на пенсию, которую выплачивает Россия пожилым людям Донбасса, оставшимся без средств к существованию.