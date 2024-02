На Украине назвали ситуацию на фронте «очень сложной»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в беседе с представителями агентства Lusa назвал положение на линии боевого соприкосновения "очень сложным" для Незалежной, передаёт RTP.

