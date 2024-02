"Так и остался актёром": Кривонос раскритиковал Зеленского за отставку Залужного

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" проинформировал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного вызвало шквал возмущения в рядах украинской армии, передаёт "Украина.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa