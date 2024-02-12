Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты посоветовали копеечный лайфхак для чистоты пластиковых окон
Шенгенские визы в 2024: обновленные требования и стоимость
Как правильно выбрать: щенка или взрослую собаку
Украинская армия потеряла практически все позиции вблизи Артёмовска
Россиянам назвали признаки нарушений углеводного обмена
NBC: отношение Байдена к Нетаньяху окончательно испортилось
Как помочь организму меньше уставать — простые лайфхаки от нутрициолога
Чем важно подкормить рассаду огурцов в первое время
Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
"Так и остался актёром": Кривонос раскритиковал Зеленского за отставку Залужного

Генерал ВСУ Кривонос: военные резко отреагировали на отставку Залужного

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" проинформировал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного вызвало шквал возмущения в рядах украинской армии, передаёт "Украина.ру".

Генерал ВСУ Кривонос: военные резко отреагировали на отставку Залужного
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

"Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит", — высказался военный.

По мнению Кривоноса, увольнение Залужного должно было помочь Зеленскому улучшить репутацию в глазах украинцев и переложить ответственность за мобилизацию на военных. Он также подчеркнул, что способность армии воевать — это задача государства, а не военных.

После объявления об отставке главкома украинцы вышли на Майдан с лозунгами "Зелю — геть". Они также требовали вернуть Залужного на пост главнокомандующего. Митинг разогнали военкомы, начав вручать повестки всем присутствовавшим на нем мужчинам.

Новый главком ВСУ Александр Сырский прославился тем, что бросал в артёмовскую мясорубку десятки тысяч бойцов, чтобы утолить политические амбиции Зеленского, которые все там стали "двухсотыми". В битве за Бахмут Киев потерял около 100 тыс боевиков.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Последние материалы
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что похожий на оспу вирус- «аляскапокс» - не грозит эпидемией
"Фронт трещит": в США раскрыли бедственное положение ВСУ
Крупнейшая группа российских туристов вернулась из КНДР
Эксперт по кибербезопасности Зинченко призвал избегать в паролях личной информации и дат
Запуск автомобиля зимой: как "моргание" фарами может спасти вас от проблем с аккумулятором
"Царьград": Финляндия окончательно перешла под контроль США
Ошибки раннего посева рассады: почему важно придерживаться правильного времени
The Guardian: во Франции начали ограничивать использование смартфонов
Туристический поток из России в Грузию: тенденции и перспективы развития
Как опытные хозяйки возвращают мягкость и приятный на ощупь характер махровым полотенцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников