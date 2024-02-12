"Так и остался актёром": Кривонос раскритиковал Зеленского за отставку Залужного

Генерал ВСУ Кривонос: военные резко отреагировали на отставку Залужного

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" проинформировал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного вызвало шквал возмущения в рядах украинской армии, передаёт "Украина.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

"Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит", — высказался военный.

По мнению Кривоноса, увольнение Залужного должно было помочь Зеленскому улучшить репутацию в глазах украинцев и переложить ответственность за мобилизацию на военных. Он также подчеркнул, что способность армии воевать — это задача государства, а не военных.

После объявления об отставке главкома украинцы вышли на Майдан с лозунгами "Зелю — геть". Они также требовали вернуть Залужного на пост главнокомандующего. Митинг разогнали военкомы, начав вручать повестки всем присутствовавшим на нем мужчинам.

Новый главком ВСУ Александр Сырский прославился тем, что бросал в артёмовскую мясорубку десятки тысяч бойцов, чтобы утолить политические амбиции Зеленского, которые все там стали "двухсотыми". В битве за Бахмут Киев потерял около 100 тыс боевиков.