Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" проинформировал, что решение Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного вызвало шквал возмущения в рядах украинской армии, передаёт "Украина.ру".
"Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит", — высказался военный.
По мнению Кривоноса, увольнение Залужного должно было помочь Зеленскому улучшить репутацию в глазах украинцев и переложить ответственность за мобилизацию на военных. Он также подчеркнул, что способность армии воевать — это задача государства, а не военных.
После объявления об отставке главкома украинцы вышли на Майдан с лозунгами "Зелю — геть". Они также требовали вернуть Залужного на пост главнокомандующего. Митинг разогнали военкомы, начав вручать повестки всем присутствовавшим на нем мужчинам.
Новый главком ВСУ Александр Сырский прославился тем, что бросал в артёмовскую мясорубку десятки тысяч бойцов, чтобы утолить политические амбиции Зеленского, которые все там стали "двухсотыми". В битве за Бахмут Киев потерял около 100 тыс боевиков.
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