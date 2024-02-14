Пресс-секретарь президента РФ Песков ответил на вопрос про сообщения об атаке на российской корабль

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов по поводу сообщений в зарубежных СМИ о якобы произведённой атаке на корабль Черноморского флота, передаёт РИА Новости.
"Это напрямую связано с ходом СВО. Поэтому, это исключительно прерогатива МО", — пояснил позицию российских властей Песков.
Он также опроверг сведения о том, что российский лидер предлагал Белому дому заморозить конфликт в Незалежной. При этом Путин якобы получил отказ.
Ранее в иностранной прессе появились сообщения, что во вторник ВСУ якобы нанесли удар по одному из кораблей ВМФ РФ в Чёрном море.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.