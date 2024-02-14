Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны возможные последствия от разных типов ядерных взрывов
Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар
Прохор Шаляпин показал, как проводит день всех влюблённых
В Рыбинске пройдут соревнования юных биатлонистов
Депутат Водолацкий: под Кременной и Сватово сражаются украинские женщины
Елена Борщёва поведала свою историю любви
Клубника в шоколаде: идеальное лакомство на День святого Валентина
Метеоролог Ильин предупредил гипертоников Москвы о "барической пиле"
Названы три ошибки, которые допускают водители при покупке нового авто
Пресс-секретарь президента РФ Песков ответил на вопрос про сообщения об атаке на российской корабль

В Кремле не стали комментировать информацию об ударе по кораблю "Цезарь Куньков"

0:41
Силовые структуры » Военные новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов по поводу сообщений в зарубежных СМИ о якобы произведённой атаке на корабль Черноморского флота, передаёт РИА Новости.

В Кремле не стали комментировать информацию об ударе по кораблю "Цезарь Куньков"
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Это напрямую связано с ходом СВО. Поэтому, это исключительно прерогатива МО", — пояснил позицию российских властей Песков.

Он также опроверг сведения о том, что российский лидер предлагал Белому дому заморозить конфликт в Незалежной. При этом Путин якобы получил отказ.

Ранее в иностранной прессе появились сообщения, что во вторник ВСУ якобы нанесли удар по одному из кораблей ВМФ РФ в Чёрном море.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине
Стали известны возможные последствия от разных типов ядерных взрывов
Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар
Прохор Шаляпин показал, как проводит день всех влюблённых
В Рыбинске пройдут соревнования юных биатлонистов
В Кремле не стали комментировать информацию об ударе по кораблю "Цезарь Куньков"
Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп"
Депутат Водолацкий: под Кременной и Сватово сражаются украинские женщины
Елена Борщёва поведала свою историю любви
Метеоролог Ильин предупредил гипертоников Москвы о "барической пиле"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников