Пресс-секретарь президента РФ Песков ответил на вопрос про сообщения об атаке на российской корабль

В Кремле не стали комментировать информацию об ударе по кораблю "Цезарь Куньков"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов по поводу сообщений в зарубежных СМИ о якобы произведённой атаке на корабль Черноморского флота, передаёт РИА Новости.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Это напрямую связано с ходом СВО. Поэтому, это исключительно прерогатива МО", — пояснил позицию российских властей Песков.

Он также опроверг сведения о том, что российский лидер предлагал Белому дому заморозить конфликт в Незалежной. При этом Путин якобы получил отказ.

Ранее в иностранной прессе появились сообщения, что во вторник ВСУ якобы нанесли удар по одному из кораблей ВМФ РФ в Чёрном море.